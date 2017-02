Ode aan Rotterdamse vrouwen in museum

Op beelden van de wederopbouw van Rotterdam zijn ze nauwelijks te zien; de vrouwen van Rotterdam. Daar brengt Museum Rotterdam nu verandering in. In de nieuwe tentoonstelling van het museum staan tientallen vrouwen die de stad hebben vormgegeven centraal.

"Er zijn zoveel vrouwen die de stad hebben helpen opbouwen, maar ze krijgen nooit een gezicht", zegt curator Sjouke Hoitsma. "Je ziet ze alleen maar lopen achter een kinderwagen of winkelen op de Lijnbaan. Dat sprookjesbeeld willen we veranderen."Bijvoorbeeld Klaasje Brandenburg, zij gaf jarenlang les aan de Rotterdamsche Huishoudschool. "Heel veel meisjes hebben lesgehad van haar en daarmee is ze van enorme waarde geweest."Naast vrouwen van de wederopbouw brengt de tentoonstelling ook een ode aan Rotterdamse vrouwen die nu nog een grote bijdrage aan de stad leveren, zoals Neelie Kroes en Elfie Tromp. "Neelie Kroes is nog steeds going very strong", zegt Hoitsma. Kroes komt de tentoonstelling vrijdagmiddag openen.Ook de rubriek Vergeten Verhalen in Middag aan de Maas heeft aandacht besteed aan de tentoonstelling Vrouwen van de Rotterdam. Daarin ook het verhaal van het niet-Rotterdamse wederopbouw icoon Fanny Blankers-Koen, die wel een standbeeld in Rotterdam heeft gekregen.