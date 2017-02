Politie zoekt hennepkwekerij, vindt vuurwapen

Foto: Archief

De politie hebben donderdagavond twee Rotterdammers van 54 en 35 jaar opgepakt. Dat gebeurde toen agenten afgingen op een melding over een hennepkwekerij in een pand aan de Pottenbakkerstraat in Ridderkerk.

Twee verdachten die vanuit het gebouw in een auto stapten, werden door agenten met getrokken wapens benaderd en uit hun auto gepraat. In het voertuigen lag een vuurwapen en munitie.



De politie trof in het pand een lege hennepkwekerij aan. De verdachten zitten nog vast. De politie doet nader onderzoek.