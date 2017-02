Vluchtende verdachte (16) verstopt zich onder auto

Tiener opgepakt na inbraak

Een verdachte (16) van een inbraak in Vlaardingen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag tevergeefs geprobeerd aan agenten te ontkomen door zich te verschuilen onder een auto.

De politiemensen waren naar de Van Baerlestraat gegaan nadat getuigen alarm hadden geslagen. Zij hadden gezien dat werd ingebroken in een winkelpand.



De inbreker leek niet van plan zich zomaar in de boeien te laten slaan. Hij nam via de achterkant van het pand de benen toen de politie arriveerde.



De tiener kwam niet ver: na een korte achtervolging vonden de politiemensen hem onder een auto. De jongen is opgepakt.