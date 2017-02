Robot voor de klas in Krimpen aan den IJssel

Hij maakt muziek, mag worden aangeraakt en overhoort leerlingen: in basisschool Kortland in Krimpen aan den IJssel staat een heuse robot voor de klas. "Raak mijn hoofd aan als een koe vier poten heeft."

De ongeveer 50 centimeter lange wit-rode robot helpt sinds deze week in de klas. Zelf lessen geven of huiswerk nabespreken is nog iets te hoog gegrepen voor het kleine mannetje, maar het stellen van vragen behoort al wel tot de mogelijkheden.Docenten besturen 'Robbie' via een tablet. "Hij kan de kinderen in kleine groepjes dingen later herhalen of vragen stellen. Waarbij ze door middel van kaarten of aanrakingen moeten kiezen voor het juiste antwoord", zegt Jasper van Leeuwen, ICT-leerkracht.Scholen moeten de lessen zelf programmeren. "Er is een databank in de Cloud waar meerdere scholen in de toekomst alles in kunnen zetten", zegt de docent. "Hoe meer scholen een robot hebben, hoe meer we gebruik kunnen maken van elkaars lessen."De leerlingen zijn alvast dol op de kleine klassenassistent, die in elk geval één trucje kent dat veel menselijke docenten hem niet nadoen: populaire muziek spelen. Zo galmde tot groot enthousiasme van de kinderen vrijdag de hit 'Gangnam Style' door het klaslokaal.Robbie stelde zich deze week voor via de Facebookpagina van de school. Daar blijkt de vriendelijk ogende machine moeiteloos hele verhalen te kunnen afsteken. "Ik heb mijn naam aan twee kinderen van de OBS Kortland te danken", vertelt hij."Samen zullen we leerzame en boeiende dingen gaan doen", belooft Robbie, die er gemakshalve bij gaat zitten. Hoewel de machine bijna menselijk klinkt, vreest meester Jasper nog niet voor zijn baan. "We zijn onmisbaar", grinnikt hij.