Bewoners 'poeptuinen' Schiedam krijgen onderzoek naar riolering

Bewoners van de Vlaardingerdijk in Schiedam kunnen opgelucht ademhalen. De gemeente gaat hun lekkende riolering onderzoeken. Door de lekkages liggen de tuinen vaak vol met poep.

Sinds afgelopen zomer lekt het riool van de Vlaardingerdijk. Een paar jaar geleden waren er ook al problemen. Vooral bij regenval is er overlast en stroomt het riool over, zo de tuinen in.Omwonenden deden begin januari een emotionele oproep op RTV Rijnmond, omdat de overlast ondraaglijk werd. Ze gaven aan dat slapen aan de tuinkant door de stank onmogelijk werd.Om de overlast te verhelpen laat de gemeente Schiedam het riool permanent leegpompen. Toch is dat slechts een tijdelijke oplossing. Waarschijnlijk moet alles vervangen worden.Dat het riool eigendom is van de bewoners zelf en niet van de gemeente maakt de zaak extra ingewikkeld. Omdat de volksgezondheid in gevaar is, gaat de gemeente nu alsnog over tot actie.Begin volgende week krijgen de bewoners van de Vlaardingerdijk een brief van de gemeente, waarin staat dat ze niet hoeven te betalen voor het rioolonderzoek. De gemeente draait op voor die kosten.In de brief wordt toestemming gevraagd voor het graven van een gat in de tuin. Op die manier kan de riolering worden onderzocht.Een onafhankelijke partij oordeelt dan of het stelsel vervangen moet worden. "Daar gaan wij wel van uit", laat een woordvoerder van de gemeente al weten."De huizen aan de Vlaardingerdijk zijn eind jaren twintig gebouwd. "Het riool is net zo oud en aan het einde van zijn Latijn", zegt de gemeente.Waarschijnlijk begint het rioolonderzoek eind maart. Als blijkt dat het riool vervangen moet worden, gaat de rekening wel naar de bewoners. "Zij zijn eigenaar", aldus de gemeente.