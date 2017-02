Ook rijbewijs verlengen kan straks via internet

Rijbewijs

Inwoners van meerdere gemeenten in de regio Rijnmond kunnen dit jaar via internet een rijbewijs aanvragen. Het gaat volgens Binnenlands Bestuur om een proef van de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Burgers in deelnemende gemeenten hoeven straks niet meer naar het gemeentehuis om hun rijbewijs aan te vragen, al moeten ze het pasje daar nog wel ophalen. Dat kan al een dag na de digitale aanvraag.



Welke gemeenten?

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenwaard, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben zich al aangesloten bij het experiment, meldt het blad voor ambtenaren en bestuurders.



Het digitaal aanvragen van het roze pasje kan bij verlenging, categorie-uitbreiding of herafgifte. Burgers die zo een rijbewijs willen bestellen, moeten wel rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen als ze inloggen op DigiD.



Zo moet ook een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs met chip worden gescand voordat mensen een aanvraag kunnen indienen. Daar kan volgens Binnenlands Bestuur een androidtelefoon voor worden gebruikt.