Nepverpleegkundigen bestelen Rotterdamse (84)

Politielogo

Ze stelden zich voor als verpleegkundigen die wel zin hadden in een kop koffie. Even later waren de sieraden van een 84-jarige Rotterdamse verdwenen: ze was slachtoffer geworden van een babbeltruc, waarbij criminelen hun slachtoffers slinks misleiden.

De bejaarde vrouw werd volgens de politie donderdag benaderd door twee vrouwen. Zij belden 'met een uiterst vriendelijk verhaal' aan bij het slachtoffer, die woont in een complex aan de Maasboulevard. Dit keer hielden de daders hun slachtoffer voor dat ze haar kenden uit het ziekenhuis en nog een keer zouden langskomen.



Voordeur

"Het slachtoffer dacht dat het wel goed zat en liet daarom het tweetal binnen", aldus de politie. Terwijl één van de nepverpleegkundigen hielp met het zetten van koffie, plunderde een handlanger de sieradencollectie van het slachtoffer.



Toen de Rotterdamse merkte dat ze was bestolen, waren de daders al met een smoes vertrokken. De politie neemt de zaak hoog op en hoopt dat getuigen zich melden.