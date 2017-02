Natuurhistorisch Museum krijgt nieuw geëlektrocuteerd museumstuk

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam krijgt er een nieuwe steenmarter bij. Het dier veroorzaakte deze week een stroomstoring in Groningen, waardoor tienduizenden huishoudens zonder stroom zaten.

De steenmarter was in een elektriciteitshuisje geklommen en heeft aan de bedrading geknaagd. Het dier zorgde daardoor voor kortsluiting en overleed.Het museum in Rotterdam heeft al een steenmarter in de collectie. Dat dier overleed in 2016 door een stroomstoot bij de deeltjesversneller CERN in Genève.Het was nogal een klus om die steenmarter toen op te knappen, omdat hij nogal verschroeid was.Het Natuurhistorisch Museum gaat binnenkort de Groningse steenmarter ophalen. Het is nog niet bekend wanneer hij dan in het museum te zien is. "Dat hangt er vanaf hoe hij er aan toe is", zegt het museum.