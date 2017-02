Rijnmond Staat Stil met Sander Janssen

Advocaat Sander Janssen

Hij wordt gezien als de gevaarlijkste man van Nederland, als een psychopaat: Willem Holleeder. Verdachte van een serie liquidaties.

Vrijdag stond hij weer voor de rechter en werd daar bijgestaan door de Rotterdamse advocaat Sander Janssen. Hoe is het als advocaat om zo'n man te verdedigen? Ben je dan zelf wel eens bang. En welke impact heeft zo'n zaak op je werk en je privé-leven?



"Doordat ik Willem Holleeder bijsta, zijn mensen ineens veel geïnteresseerder in mijn werk dan voor die tijd. Ouders op het schoolplein bijvoorbeeld. Die schuifelen dan langzaam in je richting en zeggen dan: ik heb gehoord dat...."



Judas

De fascinatie voor de zaak blijkt ook uit de verkoopcijfers van het boek Judas, van de zus van Willem Holleeder, Astrid. Zij schrijft daarin dat haar broer verantwoordelijk is voor meerdere moorden en ook moordplannen heeft op haar, haar zus Sonja en zijn ex Sandra.



Sander Janssen:"Het boek zet op een effectieve manier een heel kwalijk beeld neer van Willem Holleeder. En daar klopt niks van. Zegt hij. Je kunt je ook afvragen of je gesprekken die 20 jaar geleden zijn gevoerd zo letterlijk kunt herinneren."



Janssen hoopt dat Astrid Holleeder op korte termijn een verklaring wil afleggen bij de rechter, samen met haar zus en ex-schoonzus.



Liquidatieproces

Naast de zaak-Holleeder, staat Sander Janssen hoofdverdachte Jesse R. bij in het liquidatieproces Passage. In het verleden trad hij op in de geruchtmakende zaak van de gedode grensrechter Richard Nieuwenhuizen en stond hij de nabestaanden bij van Mike Stok.



De Rotterdammer Stok werd in 2013 doodgeschoten door agenten, omdat hij buurtgenoten zou hebben bedreigd. De agenten kregen geen straf van de rechter. Janssen:"Ik heb nu verder geen oordeel meer over de uitspraak. Maar het was kwalijk dat justitie die agenten niet eens wílde vervolgen. Een gevalletje 'slager keurt zijn eigen vlees.' Zo'n zaak moet je altijd aan een onafhankelijke rechter voorleggen."



Boosheid

Janssen maakt zich regelmatig druk op twitter over politici 'die maar van alles roepen, zonder de feiten te kennen.' Ze laten zich leiden door burgers 'die soms zwelgen in hun boosheid en niet meer openstaan voor argumenten.'



Als voorbeeld noemt hij een kritisch rapport over verkiezingsprogramma's, met plannen die haaks staan op de rechtsstaat. "Dat wordt door sommige partijen afgedaan als links, elitaire gebabbel. Terwijl de rechtsstaat juist bedoeld is om zwakkere groepen te beschermen tegen de sterkere. Tegen de mensen met veel geld en macht."



Rijnmond Staat Stil over een gedreven advocaat, een 'top'crimineel die al door de samenleving is veroordeeld en de rechtsstaat die gevaar loopt.