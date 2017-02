Volg RKC Waalwijk - FC Dordrecht (0-1)

FC Dordrecht gaat vanavond in de 26e speelronde van de Jupiler League op bezoek bij RKC Waalwijk. De Dordtenaren staan momenteel op de negentiende plaats van de eerste divisie. De Waalwijkers staan elfde. De eerdere ontmoeting dit seizoen eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Het duel tussen RKC Waalwijk en FC Dordrecht is vanavond live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis Kranenburg verzorgt het verslag vanuit Waalwijk.



De wedstrijd in het Mandemakers Stadion begint om 20:00 uur en staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Wesley Alen.



Scoreverloop (0-1)

39' - Daniels (0-1)



Opstelling FC Dordrecht: Coremans, Van Wermeskerken, Amevor (C), De Nooijer, Statia, Boogers, Daniels, Kramer, Thomas, Toure, Godee