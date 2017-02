Digitaal geweld moet net zo hard worden aangepakt als fysieke vechtpartij

Steeds meer stemmen in de Rotterdamse gemeenteraad gaan op voor een hardere aanpak van digitaal geweld. Raadsleden roepen burgemeester Aboutaleb op werk te maken van de opsporing en vervolging van digitale vuilspuiterij. "Het moet net zo hard worden aangepakt als een fysieke vechtpartij", bepleit coalitiepartij D66.

Aanleiding zijn de honderden haat- en dreigreacties naar aanleiding van het protest tegen de Amerikaanse president Donald Trump.Met een arm om de Essalam-moskee protesteerden tientallen Rotterdammers begin februari tegen het besluit van Trump moslims te weren uit zijn land. Ook steunden ze daarmee de slachtoffers van een terroristische aanslag op een moskee in Canada.Dit initiatief werd bedolven onder digitale scheldpartijen: "Allemaal een kogel door hun kop jagen, vuile ratten", vertelt initiatiefnemer en CU/SGP-raadslid Setkin Sies. "Via onze eigen mail hebben we enkele tientallen haatreacties binnen en op sociale media loopt het in de duizenden."Het aantal dreig- en haatreacties overtrof vele malen het aantal mensen met een arm om de moskee. "Daar stonden we met een mannetjes of 75-100", aldus Sies.De haat, bedreigingen en discriminatie op het internet loopt de spuigaten uit. "Verwerpelijk", zegt het D66-raadslid Nils Berndsen."Het is belangrijk dat er veel capaciteit wordt vrijgemaakt binnen het Openbaar Ministerie om juist in de digitale wereld bedreigingen, intimidaties en racistische uitlatingen hard wordt aangepakt en dat er lik op stuk op volgt", zegt BerndsenVeel raadsleden vinden dat burgemeester Aboutaleb aan moet dringen op betere opsporing en vervolging van digitaal geweld. Maar dat vindt hij niet zijn pakkie aan, wel bepleit hij aangifte doen."Tuurlijk altijd aangifte doen, dat is belangrijk", erkent Berndsen. "Maar het tweede is dat het OM capaciteit moet hebben en prioriteit hieraan gaat geven. En daar is zeker een rol weggelegd voor de burgemeester."Setkin Sies gaat sowieso aangifte doen. Tegelijkertijd laat hij zich niet intimideren door alle bedreigingen. "Ik voel me niet persoonlijk bedreigd of beknot, hooguit de opdracht om in deze stad de eenheid te zoeken."