Man gewond na botsen op taxibus in Maassluis

Ambulance (archieffoto)

Een man (75) is vrijdagmiddag in Maassluis gewond geraakt toen hij met zijn brommobiel op een stilstaand taxibusje knalde. Het gebeurde op de kruising van de Westlandseweg en de Uiverlaan. Waarschijnlijk was de man vlak voor de botsing onwel geworden.

De man reed in een rechte lijn de kruising over. Daarbij heeft hij ook nog twee verkeersborden en een auto geraakt.



Het slachtoffer lijkt er slecht aan toe te zijn. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.