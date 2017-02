Piet Heyn: van zeeheld naar stripheld

John Heijink met zijn eerste stripboek over Piet Heyn Heijnk tekent alle figuren met de hand Het tweede deel is al in de maak

Na het zien van de film over Michiel de Ruyter en een reis naar Venetië wist hij het zeker: er moest een strip komen over de Gouden Eeuw met als hoofdpersoon de Rotterdamse zeeheld Piet Heyn. Striptekenaar John Heijink presenteert zaterdag het eerste deel Piet Heyn Poveglia in museum Strips! in Rotterdam.

Het kostte de Eindhovense Heijink een jaar van zijn leven, maar voor een stripfanaat is dat niets. Al van jongs af aan is hij bevangen door wat John zelf noemt 'het stripvirus'.

"Mijn vrouw zegt wel eens 'gaan we eens wat leuks doen', want ik zit echt van 's morgens tot middernacht op de zolderkamer te tekenen", zegt hij lachend.

Venetië tijdens de Gouden Eeuw

Het verhaal rond Piet Heyn speelt zich af in Venetië waar de zeeheld vecht tegen het koninkrijk van Napels. Het is gebaseerd op historische feiten, maar Heijink geeft er zijn eigen romantische draai aan.

"Ik houd echt van de Gouden Eeuw. Met die mooie schepen. Het is een feest om te tekenen."

Deel twee

Nu Poveglia af is, werkt Heijink vol passie aan het tweede deel over de Zilvervloot. Alle figuren worden met de hand getekend en op de computer ingevuld. Tijdrovend, maar zeer de moeite waard.

"Het mooiste is als zo’n boek af is. Dan is het openslaan en ruiken", zegt de striptekenaar met het boek in de hand "hmmmmmmm, I love strips!"

Heijink is niet te stoppen

Als het aan Heijink ligt, blijft het daarom niet bij twee delen. "De terugtocht na de Zilvervloot was ook een heel avontuur, dus daar zit misschien een derde deel in. Dat betekent weer zo'n 3000 uur tekenen. Een commercieel denkend mens zou zeggen 'no way', maar ik moet het doen", besluit hij.