Bogtstra: 'Kuyt moet begrijpen dat hij vervangbaar is'

Tjerk Bogtstra

Het is volgens Tjerk Bogtstra niet slim geweest van Feyenoorder Dirk Kuyt om na de wedstrijd tegen FC Groningen aan de media te vertellen dat hij zichzelf gepasseerd voelde. "Kuyt begrijpt dat niet elf man het kampioenschap gaan bepalen. Hij moet begrijpen dat hij één van het team is en ook vervangbaar is. Het kan dat hij nu niet in het team valt. Daar moet hij zich bij neerleggen en ook prof voor zijn", aldus de tennistrainer vrijdag in Tennis Plaza/FC Rijnmond.

Verder sprak presentator Etienne Verhoeff met Geert den Ouden en Bogtstra over de keuze van Giovanni van Bronckhorst om Brad Jones aan te houden als eerste keeper en over Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer, die na de wedstrijd tegen FC Groningen weigerde om te trainen.



Bogtstra: "Het is bijzonder dat er zo'n situatie ontstaat. Kramer had gewoon moeten trainen. Het is belangrijk dat een voetballer begrijpt dat iedereen zijn waarde heeft binnen het team en dat het niet alleen maar om de eerste elf draait."



In het Tennis Plaza-gedeelte van de uitzending was tennisser Jean-Julien Rojer te gast. Hij sprak onder meer over het verloop van zijn carrière en zijn zwak voor het land Zweden.