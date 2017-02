Oud-lid No Surrender uit Zwijndrecht opgepakt

motor-1

De politie heeft vrijdagmiddag in Bergen op Zoom een oud-lid van motorclub No Surrender aangehouden. De man uit Zwijndrecht werd ongeveer tegelijk opgepakt met de zoon van Klaas Otto, de oprichter van No Surrender.

De 21-jarige Otto wordt verdacht van afpersing. Waar de 31-jarige Zwijndrechter van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De politie zegt wel dat er tegen beide mannen aangifte is gedaan. Verder is er nog niets bekend gemaakt over de zaak.



Klaas Otto zelf werd vrijdagochtend al opgepakt. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden die de rechtbank oplegde toen hij maandag werd vrijgelaten uit de gevangenis.