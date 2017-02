FC Dordrecht verliest (2-1) in slotfase van RKC Waalwijk

RKC Waalwijk - FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft vrijdagavond met 2-1 verloren van RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer wist lange tijd een voorsprong vast te houden, maar ging in de slotfase door twee goals van RKC-invaller Irvingly van Eijma alsnog onderuit.

De Dordtenaren legden een goede eerste helft op de mat in het Mandemakers Stadion in Waalwijk. Aan het einde van de eerste helft wist Alvin Daniels de score te openen. Hij verschalkte RKC-doelman Vaessen in de 39e minuut met een hard schot.



In de tweede helft werden de Schapenkoppen onder druk gezet. In de slotfase wist invaller Van Eijma twee keer te scoren, waardoor de Dordtenaren uiteindelijk alsnog met lege handen stonden. FC Dordrecht blijft door de nederlaag op de 19e plaats van de Jupiler League staan. RKC Waalwijk stijgt door de overwinning naar de negende plaats.



Scoreverloop

39' - Daniels (0-1)

83' - Van Eijma (1-1)

90' - Van Eijma (2-1)



Opstelling FC Dordrecht: Coremans, Van Wermeskerken, Amevor (C), De Nooijer, Statia, Boogers, Daniels, Kramer, Thomas, Toure, Godee