Pizzakoerier beroofd van zijn pizza's in Rotterdam

pizza

Op de Ruwaardstraat in Rotterdam is vrijdagavond een pizzakoerier beroofd van z'n pizza's.

De jongen was onderweg met zijn bestelling. Hij werd door meerdere jongens opgewacht op de plek van de bezorging. De koerier werd in zijn gezicht geslagen en bestolen van zijn pizza's.



De politie zoekt in de omgeving naar de daders.