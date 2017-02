Man vast voor brand portiekwoning Hoogvliet

Een 43-jarige man uit Hoogvliet is zaterdagochtend opgepakt voor brandstichting en diefstal. Hij zou een brand hebben aangestoken in een huis op de Schakelweg. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 05.40 uur uit in een flatwoning. Tegelijkertijd zagen mensen een man van het balkon afklimmen en waarschuwden ze de politie.Ook de brandweer werd gebeld vanwege de vlammen die buiten te zien waren. Die had het vuur snel onder controle.De bewoonster van het appartement is door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook had ingeademd. Een aantal andere mensen is uit voorzorg nagekeken, maar zij bleken niet gewond te zijn.Terwijl de brandweer de brand bluste, zochten agenten naar de verdachte man die van het balkon was geklommen. Hij werd een paar straten verderop op de Kruisnetlaan aangehouden.