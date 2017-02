Busje te water in Bleskensgraaf

Foto: Berging A. Barendregt Foto: Berging A. Barendregt

Aan de Wervenkampweg in Bleskensgraaf is zaterdagochtend een busje van de weg geraakt en in de sloot beland.

Toen de hulpdiensten kwamen, zat de bestuurder er nog in maar hij kon snel in veiligheid worden gebracht. De man is door ambulancepersoneel nagekeken, maar was niet gewond.



De auto bleek ook nog een elektriciteitskastje te hebben geraakt, dat langs de weg stond. Monteurs van Stedin hebben dat inmiddels gerepareerd.