Wilders begint campagnestrijd: Spijkenisse is onze hometown

Spijkenisse was zaterdagochtend even wereldberoemd. Journalisten van over de hele wereld waren naar de stad afgereisd voor PVV-leider Geert Wilders. Hij trapte er zaterdagochtend zijn verkiezingscampagne af.

Wilders voerde campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Nederland mag dan weer naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen.De PVV'er kwam rond 11.00 uur aan bij de Markt om te flyeren met partijgenoten. Na een korte tocht door de stad en een kleine drie kwartier was zijn bezoek alweer voorbij.Wilders noemde Spijkenisse de "hometown" van zijn partij toen hij bij aankomst de binnen- en buitenlandse pers te woord stond. "Dit is een historische dag en het worden historische verkiezingen", zei hij.De PVV-leider beloofde dat hij Nederland weer aan de Nederlanders gaat geven. Ook zei hij dat hier veel "Moroccan scum" (Marokkaans tuig) is.In Spijkenisse waren meerdere straten afgesloten met vrachtwagens en hekken voor de komst van Wilders. Ook was er veel politie op de been om hem te beveiligen.Journalisten waren van heinde en ver gekomen. Wilders werd continu omringd door cameraploegen uit Japan, Italië, Rusland, Duitsland, Frankrijk, België, Finland, Zweden, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.Afgezien van journalisten en agenten waren er zaterdagochtend relatief weinig bezoekers, zeggen verslaggevers van RTV Rijnmond.Een handjevol mensen demonstreerde tegen Wilders. Ze hielden bordjes omhoog met teksten als 'Vluchtelingen welkom' en 'Laat je niet bang maken'.De PVV presenteerde haar verkiezingsprogramma in augustus op slechts één A4'tje. Wilders schreef dat hij onder meer alle moskeeën, islamitische scholen en asielzoekerscentra wil sluiten.Ook wil hij dat Nederland uit de EU stapt, dat het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft en dat er geen geld meer gaat naar ontwikkelingshulp.De PVV-voorman is niet vreemd in Spijkenisse. Hij kwam vorig jaar januari voor het laatst naar de stad om zogenoemde verzetsspray uit te delen Aanleiding waren de aanrandingen van vrouwen in onder meer Duitsland. Vrouwen konden zich volgens Wilders met de spray verdedigen tegen "islamitische testosteronbommen".Het bezoek liep uit de hand toen tien vrouwen die demonstreerden tegen Wilders en zijn spray werden opgepakt.Wilders is niet de enige die zijn campagne aftrapt in Spijkenisse. VVD-leider en premier Mark Rutte deed dat in oktober ook . Hij ging in gesprek met bewoners over zijn verkiezingsprogramma 'Zeker Nederland'.