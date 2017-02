Klachten over olielucht in Vlaardingen

DCMR

Inwoners van Vlaardingen kunnen zaterdag een olielucht ruiken. Dat zegt de milieudienst DCMR. De stankoverlast wordt veroorzaakt door tankopslagbedrijf Koole Tankstorage Minerals.

De DCMR kreeg zaterdagochtend zestien klachten binnen. Na onderzoek bleek dat de lucht van stookolie kwam. Die werd geladen en gelost bij het tankopslagbedrijf.



Tijdens de werkzaamheden werd geen installatie gebruikt die de damp opvangt. De lucht kwam daardoor vrij in de omgeving.



Het verladen is inmiddels klaar, maar het kan nog wel even duren voordat de stank is weggetrokken, zegt de DCMR.



Woensdag werd in onder andere Vlaardingen ook al een olielucht geroken. Ook toen was de stank afkomstig van Koole.