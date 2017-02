Politie vindt smak geld in schoenendoos

Foto: politie

De politie in Rotterdam heeft vrijdag een bijzondere vondst gedaan. In een schoenendoos vonden agenten 120.000 euro. Twee mannen zijn opgepakt voor witwassen.

De agenten stuitten op het geld toen ze bezig waren met een buurtonderzoek op de Binnenrotte in het centrum van de stad. Ze hadden signalen gekregen dat in een appartementencomplex criminele activiteiten plaatsvonden.



Op een gegeven moment zag de politie twee mannen die naar binnen wilden gaan en zich vreemd gedroegen. Tijdens een controle vonden ze de goed gevulde schoenendoos.



De mannen die zijn aangehouden zijn twee Albanezen van 39 en 47 jaar. Ze zitten nog vast. Het geld is in beslag genomen.