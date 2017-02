Tien man Excelsior weer hard onderuit

Drie weken na de 4-0 nederlaag bij Roda JC heeft Excelsior met dezelfde cijfers verloren in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Evenals in het duel met de Limburgers speelde het team van coach Mitchell van der Gaag een groot deel van de wedstrijd met tien man door een rode kaart van Jurgen Mattheij.

Scoreverloop

Na een ietwat slordige beginfase was het Excelsior dat naarmate de wedstrijd vorderde het initiatief nam. Het overwicht van de Kralingers resulteerde in eerste instantie niet in grote kansen, maar na bijna twintig minuten was Terell Ondaan plots twee keer dichtbij. Eerst schoot hij na een vrije trap van Luigi Bruins over en daarna kopte hij recht in de handen van de Belgische Heracles-keeper Bram Castro.De thuisploeg kwam daarna beter in de wedstrijd. Heracles werd gevaarlijk via Brandley Kuwas, die het Warner Hahn knap lastig maakte met een hard afstandschot en vervolgens zag dat Kristoffer Peterson de rebound rakelings naast schoof. Hahn zag er niet overtuigend uit bij de poging van de voormalig Excelsior-speler, maar de sluitpost redde even later wel goed op een vrije trap van Peter van Ooijen.Toch ging het voor rust nog mis voor Excelsior en dat was te verwijten aan Jurgen Mattheij. Evenals in het uitduel met Roda JC van enkele weken geleden pakte de centrale verdediger op knullige wijze een rode kaart. Dit keer werd hij met zijn tweede gele prent van het veld gestuurd. Tot overmaat van ramp kwam Excelsior ook nog op achterstand. De bal kwam via de lat gelukkig terecht bij Kuwas, die van dichtbij niet faalde.Na de thee greep Van der Gaag in door aanvaller Ondaan te vervangen door verdediger Milan Massop, maar na amper een kwartier spelen in de tweede helft leek Heracles Almelo het duel in het eigen voordeel te beslissen. Na een combinatie aan de linkerkant was het aanvoerder Thomas Bruns die Hahn nog via het been van Jordy de Wijs wist te passeren: 2-0.Het leed werd nog erger voor Excelsior. Halverwege het tweede bedrijf had Bruns een schitterende pass in huis die Mike te Wierik in stelling bracht. Laatst genoemde speler faalde oog in oog met Hahn in het strafschopgebied echter niet en schoot binnen met een volley. Nadat voormalig Feyenoord-speler Samuel Armenteros een grote kans had gemist, was het Peterson die tien minuten voor tijd wel trefzeker was: 4-0.Aan de andere kant wisten de bezoekers uit Rotterdam de gehele tweede helft weinig in de melk te brokkelen. De grootste kans kwam pas na de vierde goal van Heracles en was voor invaller Mike van Duinen, maar zijn verrassende schot met links belandde op de paal. In de absolute slotfase voorkwam Hahn een nog grotere uitslag.1-0 42' Kuwas2-0 58' Bruns3-0 66' Te Wierik4-0 84' Peterson