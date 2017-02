Volg Excelsior en WTT op Radio Rijnmond

Heracles Almelo - Excelsior

Vanavond zit je aan de radio gekluisterd voor een bomvolle sportuitzending. Daarin staan de eredivisiewedstrijd Heracles Almelo - Excelsior en de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament centraal. Rijnmond Sport is vanaf 19:00 uur op de radio te horen.

Excelsior gaat in Overijssel op jacht naar drie punten tegen Heracles Almelo. Een lastige klus, want de Kralingers konden de laatste negen wedstrijden niet winnend afsluiten. Maar er is perspectief voor Excelsior, want de ploeg verloor de laatste twee wedstrijden in Almelo niet. Of de Rotterdamse club deze reeks kan uitbreiden, hoor je vanavond van Rob van der Meer. Hij zal vanaf 19:45 uur verslag doen.



ABN AMRO World Tennis Tournament

Ook besteden we aandacht aan de halve finales van het ABN AMRO WTT in Rotterdam. In het enkelspel gaan David Goffin uit België en de Franse Pierre-Hugues Herbert uitmaken wie de finale mag spelen.



Na deze partij mag Herbert, samen met zijn Franse partner Nicolas Mahut, opnieuw de baan op voor het dubbelspel. Het duo speelt dan tegen Ivan Dodig en Marcel Granollers. Clay Ruperti verslaat vanaf 19:30 uur deze wedstrijden.