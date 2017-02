Brand in machinekamer van tanker

Brandweer Rotterdam Rijnmond Embleem (Foto: Tom van Vark)

Op een tanker in de Botlek heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond en er was geen gevaar voor de omgeving, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak rond 16.00 uur uit in de machinekamer op het schip, dat lag aan de Torontoweg. Een olie in de tanker van Stolt Nielsen was gaan lekken en vatte vlam, vertelt de brandweer.



Aceton

Het schip vervoerde aceton. Omdat dit een ontvlambare stof is, rukte de brandweer groots uit. Ook het Havenbedrijf werd opgeroepen om de tanker vanaf de buitenkant koel te houden.



Toen de brandweerlieden aankwamen, had de bemanning van de tanker de brand al grotendeels zelf geblust. De brand was rond 16.30 uur onder controle.



Inspectie

De aceton die werd vervoerd heeft volgens de brandweer niks te maken met de brand. Omdat het gaat om een bedrijfsongeval doet de Inspectie SZW onderzoek.