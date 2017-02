Koningin Máxima opent tentoonstelling Dordrecht

Koningin Máxima heeft zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan Dordrecht. Ze opende de tentoonstelling 'Een Koninklijk Paradijs' in het Dordrechts Museum.

De tentoonstelling is een overzicht van het mooiste werk van de Dordtse schilder Aert Schouman en is gemaakte om te vieren dat het museum 175 jaar bestaat. Onderdeel van de expositie zijn grote behangsels uit Paleis Huis ten Bosch.De tentoonstelling is vanaf zondag open voor het publiek en is nog tot 17 september te bezoeken. Daarna gaat het behang terug naar Huis ten Bosch.