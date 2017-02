Drietal voor bezit balletjespistolen gearresteerd

Drie jongens van vijftien jaar zijn zaterdagmiddag voor het in bezit hebben van nepwapens gearresteerd.

De politie kreeg een tip van een voorbijganger die de jongens in de buurt van het Centraal Station in Rotterdam zag lopen..

Agenten die de jongens zagen liepen met getrokken wapens op het drietal af. Dat is een standaardprocedure na meldingen over verdachten die mogelijk vuurwapengevaarlijk zijn.



Nadat de drie aangehouden waren, bleek dat ze twee balletjespistolen bij zich hadden.

De neppistolen zijn in beslag genomen. De drie jongens mochten met de schrik in de benen mee naar het bureau.