Alblasserdam uren zonder drinkwater

Delen van Alblasserdam en Kinderdijk hebben zondag enkele uren zonder drinkwater gezeten. Halverwege de ochtend was een waterleiding gesprongen aan de Van Hogendorpweg.

Het water liep over de weg een sloot in. Door de waterkracht ontstonden er ook kleine sinkholes in het naastliggende fietspad.Monteurs van drinkwaterbedrijf Oasen wisten de drinkwatervoorziening rond het middaguur te herstellen. De Van Hogendorpweg blijft voorlopig dicht voor reparatiewerkzaamheden..