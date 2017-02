Weer overval op Domino's Pizza

In Capelle aan den IJssel is zaterdagavond een vestiging van Domino's Pizza overvallen. Een man kwam rond 22.45 uur de zaak aan het Slotplein binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen.

Hij ging er volgens de politie met een onbekend geldbedrag vandoor. Niet duidelijk is in welke richting. De politie begon gelijk in de omgeving een klopjacht op de dader, maar die bleef zonder resultaat.De pizzaketen is in de regio vaker doelwit van overvallers . Begin deze maand zei een woordvoerder van het bedrijf dat er het afgelopen jaar zo'n tien overvallen waren in Rotterdam en omgeving, veel meer dan in andere regio's in Nederland.Domino's Pizza neemt maatregelen om het aantal overvallen tegen te gaan. Zo komen er betere camerasystemen en speciale geldkluizen.