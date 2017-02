Sparta niet langs tien man FC Groningen

Sparta - FC Groningen

Sparta heeft de thuiswedstrijd tegen FC Groningen niet weten te winnen. De ploeg van trainer Alex Pastoor gaf op Het Kasteel een 2-0 voorsprong weg. In de tweede helft speelden de bezoekers lang met tien man, maar de Rotterdammers wisten daar niet van te profiteren: 2-2. Paco van Moorsel en Ivan Calero Ruiz scoorden voor Sparta.

De thuisploeg kende een droomstart. Al in de achtste minuut was Paco van Moorsel het eindstation na een scrimmage die ontstond uit een hoekschop en zo Sparta aan de leiding bracht tegen zijn oude club. Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak voor de Rotterdammers. Een voorzet van Van Moorsel kwam via een fraaie hakbal van Martin Pusic terecht bij Ivan Calero Ruiz, die in leeg doel kon binnen tikken: 2-0.



Lang genieten van de marge zat er niet in voor Sparta. Enkele minuten na de tweede goal van de Kasteelclub kwam FC Groningen op gelukkige wijze terug in de wedstrijd. De vermeend in buitenspelpositie verkerende Simon Tibbling stuitte op Roy Kortsmit, maar in de rebound wist Ruben Jenssen de sluitpost van Sparta wel te passeren met een schot vanaf de zestien.



Sparta wist de voorsprong uiteindelijk niet vast te houden tot aan de rust. Het was nota bene voormalig Spartaan Mimoun Mahi die evenals Van Moorsel zijn oude werkgever pijn deed. De aanvaller schoot op slag van rust via de binnenkant van de paal de 2-2 binnen. Vlak na de thee werd Sparta echter in het zadel geholpen door Juninho Bacuna. Na een grove charge werd hij evenals vorige week tegen Feyenoord met een rode kaart van het veld gestuurd.



In ondertal kwamen de Groningers er nauwelijks meer aan te pas. In de jacht naar de 3-2 bracht Pastoor onder andere Thomas Verhaar en Mathias Pogba in. Het was laatst genoemde speler die bijna opnieuw zijn waarde voor Sparta bewees, maar zijn kopbal van dichtbij werd gekeerd door Sergio Padt. De grootste kans was in de absolute slotfase nog voor Van Moorsel. Hij schoot echter hard op de keeper.



Sparta schiet weinig op met het gelijkspel. De ploeg stijgt weliswaar naar de vijftiende plaats, maar heeft evenveel punten als nummer zestien en zeventien Go Ahead Eagles en Excelsior.



Scoreverloop

1-0 8' Van Moorsel

2-0 17' Calero

2-1 21' Jenssen

2-2 44' Mahi



Opstelling Sparta

Kortsmit; Floranus, Breuer, Vriends, Van Drongelen; Dijkstra, Mendes da Silva, Van Moorsel; Calero, Pusic en Cabral.