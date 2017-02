Feyenoord wint moeizaam bij ADO Den Haag

Feyenoord heeft ook de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag winnend afgesloten. Dankzij een doelpunt van Karim El Ahmadi waren de Rotterdammers met 1-0 te sterk voor de hekkensluiter van de eredivisie. Door de zege blijft de voorsprong van koploper Feyenoord op naaste belager Ajax vijf punten.

Scoreverloop

Met aanvoerder Dirk Kuyt terug in de basis en Tonny Vilhena op de bank duurde het lang voordat het duel losbrandde. ADO Den Haag stond goed georganiseerd te verdedigen en maakte het Feyenoord moeilijk om voetballend tot kansen te komen. Pas na een half uur spelen werd één van de ploegen voor het eerst gevaarlijk.Het was de thuisploeg die via Guyon Fernandez en Donny Gorter bijna wisten te scoren, maar de inzet van laatst genoemde speler werd iets voor de lijn weggehaald door Eric Botteghin. Kort daarna moest Brad Jones handelend optreden. De sluitpost uit Australië bokste een hard schot van Edouard Duplan goed naar de zijkant.In de slotfase van de eerste helft was het eerste wapenfeit van Feyenoord bijna een feit. Uit een voorzet van Steven Berghuis had Dirk Kuyt echter te veel tijd nodig om tot een schot te komen. Na de rust leken de Rotterdammers meer aan te dringen, maar de kansen bleven vooralsnog uit in het Kyocera Stadion.Met ruim een uur spelen op de klok resulteerde het lichte overwicht van Feyenoord direct in de openingstreffer. Miquel Nelom produceerde na een goede actie een matige voorzet, maar de bal kwam met enig geluk terecht bij Karim El Ahmadi, die goed afdrukte en zo de bezoekers aan de leiding bracht: 0-1.Na de voorsprong volgden er meer kansen voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Pogingen van Eljero Elia en Nicolai Jørgensen werden echter uitstekend gekeerd door ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels. Bij het inluiden van het Haags-kwartiertje werd de thuisploeg weer gevaarlijker, maar met kunst en vliegwerk hield Feyenoord stand.Jones bewees zijn waarde door tien minuten voor tijd een inzet van invaller Mike Havenaar te keren met zijn voet. In de slotfase kreeg ook Feyenoord nog kansen op een doelpunt, maar de gasten speelden het niet goed. Zo kopte Bilal Basacikoglu naast en had ook Jørgensen het vizier niet op scherp staan.0-1 62' El Ahmadi