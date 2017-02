Afrojack draait 45.000 euro bij elkaar in Spijkenisse

Spijkenisser Nick van de Wall, alias Afrojack, was zondag weer even terug op een podium in zijn eigen geboortestad. Hij trad voor honderden kinderen op in een speelparadijs aan de Einsteinweg.





De 15.000 euro die de kaartverkoop opleverde gaat naar Muziekids, die in ziekenhuizen studio's wil bouwen om kinderen muziek te laten maken. Hij had het goede doel zelf uitgekozen en verdrievoudigde het bedrag tot 45.000 euro..



Aan het optreden van de beroemde dj ging een set vooraf van de 12-jarige Thijs Buizert uit Hellevoetsluis. Hij werd eind vorig jaar uitgeroepen tot winnaar van het Nederlandse DJ Kampioenschap voor onder de 18 jaar.







