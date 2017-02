Scooterrijder gewond in Rotterdam-West

Foto: politie

Een medewerker van een bezorgrestaurant is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in Rotterdam-West. De scooterrijder kwam door nog onduidelijk oorzaak in botsing met een auto.

De traumahelikopter werd ingeroepen om medische spoedhulp te verlenen. Nadat de piloot het toestel op een speelterrein in de buurt had neergezet, brand een politieauto de medici naar de plek van het ongeval.



Het slachtoffer is op de weg gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. De Mathenesserlaan was enige tijd afgesloten vanwege het ongeval.