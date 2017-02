El Ahmadi: 'Er komt altijd wel een mogelijkheid'

Karim El Ahmadi - Foto: Olaf Kraak (ANP)

Karim El Ahmadi bewees zondag opnieuw zijn waarde voor Feyenoord. In het uitduel met ADO Den Haag schoot hij de Rotterdammers met zijn vijfde doelpunt van het seizoen naar de overwinning. "Het was een beetje hetzelfde als tegen Heracles-uit. We speelden net als toen niet goed, maar toen was ik ook degene die kon scoren", zegt El Ahmadi.

"De wedstrijden hiervoor speelden we veel beter, maar er komt altijd wel een mogelijkheid ook al spelen we niet goed", vervolgt de middenvelder. "We maakten veel verkeerde keuzes en daardoor kwamen we niet goed in de wedstrijd. Al met al moeten we dit snel vergeten. Je wint en dat is het belangrijkste op dit moment."



Niet alleen El Ahmadi was belangrijk voor Feyenoord. Voor de zesde keer op rij hield keeper Brad Jones namelijk zijn doel schoon. Met name zijn redding op de inzet van Mike Havenaar in de tweede helft was cruciaal. "Ik ging gelijk na de wedstrijd naar hem toe. Het was een hele goede redding", aldus El Ahmadi.