De Mos: 'Geen titel grootste teleurstelling in historie'

Aad de Mos in FC Rijnmond

Aad de Mos zou het dramatisch vinden voor Feyenoord als het dit seizoen geen kampioen van Nederland wordt. Volgens de oud-trainer van onder andere Sparta, PSV en Ajax zou de club in dat geval zelfs keiharde maatregelen moeten nemen. Dat zegt De Mos zondag in de regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Feyenoord moet gewoon kampioen worden, anders krijg je een hoop ellende. Dan moet je niet praten over Kuyt die wel of niet moet blijven, maar dan moet je afscheid nemen van heel veel mensen", laat De Mos weten in het praatprogramma. "Als het nu niet gebeurt, met in gedachte wat zich nu heeft afgespeeld, dan zou dat de grootste teleurstelling zijn in de geschiedenis van Feyenoord."



De Mos liet in de uitzending overigens wel weten dat hij verwacht dat Feyenoord daadwerkelijk de landstitel verovert. Hij is bovendien onder de indruk van trainer Giovanni van Bronckhorst. "Hij is groeiende als coach. Wat hij vrijdag op de persconferentie zei klonk als muziek in de oren. Het moet afgelopen zijn met de eigen belangetjes", aldus de analyticus.



Bekijk in de bijgesloten video de uitzending van FC Rijnmond met Frank Vijg, Emile Schelvis en Aad de Mos.