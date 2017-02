Slapeloze Nacht brengt 195.000 euro op voor Daniel den Hoed

Het SS Rotterdam gloeit nog na van het benefietgala De Slapeloze Nacht voor het Familiehuis Daniel den Hoed. Het gala bracht in de nacht van zondag op maandag 195.000 euro op.

De opbrengst van de kaartverkoop, de veiling en de loterij deden Petra van Rijn van Daniel den Hoed, tranen in de ogen springen: "Met elkaar 195.000 euro. Dat is prachtig. En belangrijker nog, het gevoel dat we het samen met iedereen hebben gedaan. Er is dus draagvlak voor het nieuwe familiehuis."Tijdens de avond traden er Rotterdamse artiesten op zoals de Tunes, het Philharmonisch Orkest en dj Ronald Molendijk. De presentatie was in handen van Sander de Kramer en Gert van 't Hof.Familiehuis Daniel den Hoed, dat onderdak biedt aan familieleden van kankerpatiënten die worden behandeld in het Erasmus MC, heeft in totaal 2,5 miljoen euro nodig voor de bouw van een nieuw en groter Familiehuis vlakbij het Erasmus MC Kanker Instituut. Hiervoor wil het familiehuis de komende tijd nog meer geld ophalen.