Overname Unilever van de baan

Samen met Kraft Heinz zou Unilever bijna de grootste voedingsmiddelenproducent ter wereld zijn geworden

Het Amerikaanse concern Kraft Heinz ziet af van een fusie met Unilever. Vrijdag sloeg Unilever het voorstel al af.

Zondag meldden de twee bedrijven in een gezamenlijke verklaring dat Kraft Heinz 'vriendschappelijk heeft ingestemd met het intrekken van het plan.'



De directie van het Nederlands-Britse Unilever zag onvoldoende strategische voordelen van een fusie en vond het bod van 46,94 euro per aandeel veel te laag. Omgerekend kwam het bod neer op 134 miljard euro.



Een woordvoerster van Unilever wilde zondag geen extra inhoudelijk commentaar geven. Ze verwees naar de korte verklaring. Daarin gaven de bedrijven verder aan dat ze 'groot respect' voor elkaar hebben. Ook Kraft Heinz wilde niet verder op de zaak ingaan.



Het nieuws rond de fusieplannen stuwde het aandeel Unilever vrijdag op de beurs met 13 procent omhoog. Unilever is een stuk groter dan Kraft Heinz: bij het Nederlands-Britse bedrijf werken 169.000 mensen, bij Kraft Heinz 42.000.



De omzet van Unilever - met hoofdkantoren in Rotterdam en Londen - bedroeg vorig jaar 52,7 miljard euro,. Dat is twee keer zoveel als die van Kraft Heinz.



Samen zouden Kraft Heinz en Unilever de op een na grootste producent ter wereld zijn geworden van voedingsmiddelen en verzorgingsproducten, met een gezamenlijk omzet van bijna 80 miljard euro.



In Nederland is Kraft Heinz vooral bekend van Heinz Ketchup, Philadelphia, Honig, Brinta, De Ruijter, Roosvicee en Venz. Bekende merken van Unilever zijn onder meer Axe, Andrélon, Dove, Calvé en Bertolli.