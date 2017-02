Feyenoord, FC De Rebellen en Sliedrecht Sport in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond blikken we vandaag uitgebreid terug op het duel dat Feyenoord gisteren met 1-0 won van ADO Den Haag. Daarnaast is er een reportage te zien over FC De Rebellen, de oud-voetballers die tegenwoordig op de planken staan in de Nederlandse theaters.

Verder is er in Sportclub Rijnmond aandacht voor de bekerfinale die de volleybaldames van Sliedrecht Sport zondag helaas verloren. En we gaan nog één keer terug naar AHoy, waar de afgelopen week de 44ste editie van het ABNAMRO World Tennis Tournament plaatsvond.



Sportclub Rijnmond wordt op tv uitgezonden om 17.29 uur en daarna ieder uur herhaald.