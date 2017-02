André van Duin viert 70ste verjaardag

'Het is mooi dat we dit in elk geval gehaald hebben'

Een feestelijke dag voor André van Duin. De beroemdste komiek van Nederland viert maandag zijn 70ste verjaardag.

Van Duin is blij met het behalen van de mijlpaal. "Er zijn de laatste tijd zoveel bekende Nederlanders omgevallen dat het toch wel mooi is dat we dit in elk geval gehaald hebben", reageert hij maandagochtend op Radio Rijnmond.



Bingo

Melancholisch is hij niet. "Het gaat wel snel, maar ik ben nog steeds druk bezig, ik ben gezond, ik ben gelukkig en ik heb genoeg te doen. Ik heb geen tijd om er lang bij stil te staan, want het leven gaat gewoon weer verder."



Zijn telefoon staat al de hele dag roodgloeiend. En maandagavond is het groot feest. Met een man of 50 gaat hij thuis bingo spelen.



Van Duin is niet van plan om het rustig aan te gaan doen. De komende maanden heeft hij het druk met zijn rol in de Omroep Max-dramaserie Hendrik Groen. Ook werkt hij mee aan televisieprogramma Heel Holland Bakt.



Dik Voormekaar Show

De geboren Rotterdammer is al vanaf de jaren zestig op televisie te zien met programma's als de André van Duin Show en Animal Crackers. Op de radio maakt hij - samen met Ferry de Groot - furore met de Dik Voormekaar Show.



In zijn revues zijn Frans van Dusschoten en Corrie van Gorp jarenlang zijn tegenspelers. Van Duin grossiert ook in carnavalskrakers, zoals Willempie, Er staat een paard in de gang, Joep Meloen en Me Kammetje.



André van Duin is overigens een artiestennaam. In het echt heet de jubilerende artiest André Kyvon. En dat is weer niet de naam waarmee hij in 1947 op de wereld kwam. Zijn vader gaf hem toen aan bij de gemeente als Adrianus Marinus Kloot.