Leerdam wil permanente beveiligingscamera's

Foto: Thijs Kern

De gemeente Leerdam wil dat de drie tijdelijke bewakingscamera's in het centrum worden vervangen door permanente camera's. Dat schrijft burgemeester Tjerk Bruinsma aan de raad.

Bruinsma heeft bij verschillende bedrijven een offerte aangevraagd om het cameratoezicht uit te breiden.



Leerdam had al drie tijdelijke camera's van de politie. Deze zijn maandag weggehaald om weer ingezet te worden in andere gemeenten waar toezicht nodig is.



De gemeente Leerdam heeft positieve ervaringen met cameratoezicht. Zo hangen er al camera's op bedrijventerrein Nieuw Schaik, bij het station en aan de Zuidwal. Volgens de burgemeester werken de camera's preventief en zijn ze een effectief hulpmiddel voor de opsporing van strafbare feiten.