Ook tijdens duels Sparta en Excelsior geen reclame en nieuws op Radio Rijnmond

In navolging van het live radioverslag van de wedstrijden van Feyenoord, worden ook de duels van Sparta en Excelsior op Radio Rijnmond voortaan niet onderbroken door reclame en nieuws. Op 93.4FM zullen alle competitie-wedstrijden van onze regionale eredivisieclubs nagenoeg integraal te volgen zijn.

Radio Rijnmond komt hiermee tegemoet aan een sterke wens van het luisterpubliek. Dit betekent dat tijdens een speelhelft van 45 minuten er slechts een enkele keer een korte onderbreking zal plaatsvinden voor het melden van de tussenstanden op de andere velden of voor wat muziek. De grote 'break' van reclame-nieuws-reclame zenden we uit in de rust en na afloop van de wedstrijd. Op die manier hoef je niets te missen als je favoriete club speelt.Mocht het zo zijn dat Sparta en/of Excelsior en/of Feyenoord tegelijkertijd in actie komen, dan zal er 45 minuten per speelhelft onafgebroken worden geschakeld tussen de diverse wedstrijden.Net als tijdens Feyenoord-wedstrijden willen we op Radio Rijnmond ook als Sparta en Excelsior spelen in contact komen met onze luisteraars. Deze participatie van het publiek via social media en onze website is de laatste jaren tijdens Feyenoord-duels al zeer succesvol gebleken. Supporters van de clubs uit Spangen en Kralingen krijgen nu dus nog meer de kans hun zegje te doen. Vraagsuggesties voor de interviews na afloop zullen tevens van harte welkom zijn.Met de vernieuwde aanpak wil RTV Rijnmond een nog crossmedialer platform zijn dan dat het nu al is. Komend weekend gaan we direct van start als op zaterdagavond om 19.45 uur Excelsior-Willem II en NEC-Sparta worden gespeeld. Je hoort dan twee keer drie kwartier onafgebroken live eredivisievoetbal op Radio Rijnmond, aangevuld met reacties van onze luisteraars. Een dag later geldt uiteraard exact hetzelfde als om 14.30 uur Feyenoord-PSV op het programma staat.Het Rotterdamse eredivisie-voetbal volg je ieder weekend op Radio Rijnmond! Zet je radio op 93.4FM voor twee keer drie kwartier onvervalst Rotterdams chauvinisme gekoppeld aan deskundigheid. Radio Rijnmond is ook te beluisteren via DAB+, onze App en via http://www.rijnmond.nl/radio