Politie gaat door met speurtocht naar moordwapen in Hellevoetsluis

Vorige week is het water bij de Branding ook al uitgekamd. Foto: MediaTV

De politie is maandag verder gegaan met het onderzoeken van drek uit een sloot bij de Branding in Hellevoetsluis. Op Tweede Kerstdag werden daar twee mannen neergeschoten, die later overleden.

De politie is nog op zoek naar onder meer een vuurwapen. In de hoop iets te vinden, werd het water in de omgeving vorige week ook al uitgekamd.



Maandag is drek uit de sloot naar een bassin vervoerd, waar medewerkers het slijk met de hand onderzoeken.



Voor de schietpartij in Hellevoetsluis zitten vier mensen vast.