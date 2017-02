Illusionist Niels Duinker tien maanden naar de VS

Illusionist Niels Duinker vertrekt dinsdag voor tien maanden naar Tennessee in de Verenigde Staten. De 31-jarige Spijkenisser is daar uitgenodigd om zijn trucs te laten zien.

"Tennessee is nu de entertainment-hotspot in de VS en ik ben daar geboekt", vertelt Duinker dinsdagmiddag tegen Radio Rijnmond. "Het is een van de grootste tonelen in de VS."De goochelaar heeft groots ingezet voor zijn optredens in de States. Zo heeft hij een nieuwe diabolo act, een groot rek met kettingzagen en neemt hij zijn kunstschaatsen mee."Het theater heeft een schaatsbaan in het plafond", legt hij uit. "Die wordt dan naar beneden getakeld. Ik heb een hele winter geoefend met de coach van het Nederlands kunstschaatsteam, dus ik kan m'n act nu ook doen op kunstschaatsen."Duinker is nog niet uitgedroomd. "Als ik met die grote acts mijn eigen show zou kunnen doen, zou dat super zijn. Net als Hans Klok in Nederland, maar dan daar voor een of twee seizoenen."De professioneel jongleur, die in juni het Guinness Book of Records haalde, geeft ook optredens op cruiseschepen. Op dit moment werkt hij samen met Disney Cruises. "Mijn contract loopt tot 31 december. Daarna doe ik een cruise op de Bahamas en dan kom ik zo snel mogelijk weer terug naar Rotterdam voor vakantie."