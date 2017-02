Agenten pakken buurman op na beroving van bejaarde vrouw

De Rotterdammer bedreigde zijn slachtoffer met een mes en nam haar geld af

De politie heeft zondagavond een 29-jarige Rotterdammer in de wijk Vreewijk gearresteerd. De man werd verdacht van het bedreigen en beroven van zijn 70-jarige buurvrouw, maar is inmiddels weer op vrije voeten.

Het slachtoffer deed haar voordeur open, omdat ze de stem van haar buurman hoorde. Er bleek een man met een bivakmuts en een mes op de stoep te staan. De vrouw gaf hem meteen al het geld dat ze in huis had.



De kleindochter van het slachtoffer kon van bovenaf horen wat er gebeurde en alarmeerde de politie. De agenten arresteerden even later de buurman op basis van het signalement.



Volgens de advocaat van de 29-jarige man had hij een alibi en is hij inmiddels weer vrijgelaten. De politie kan bevestigen dat de man weer op vrije voeten is, maar kan nog niet zeggen of de Rotterdammer nog verdachte is in de zaak.