Doodsoorzaak Leon Groeneweg blijft volgens justitie onduidelijk

Leon Groeneweg werd in juni 2008 dood gevonden in het Brielse Meer

Justitie heeft het hernieuwde onderzoek naar de dood van de 19-jarige Schiedammer Leon Groeneweg afgesloten. Er zijn volgens het OM geen nieuwe feiten aan het licht gekomen.

Leon Groeneweg verdween op 7 juni 2008 in de buurt van het Brielse Meer. Hij was daar met vrienden op een camping. Ruim een week later werd in het water zijn stoffelijk overschot gevonden. Een patholoog vond bij een sectie sporen van druggebruik in het lichaam.



Justitie kwam tot de conclusie dat Groeneweg was verdronken. Zijn ouders betwijfelden dat. Ze wezen erop dat hun zoon uit een Schiedamse jeugdbende was gestapt en vonden een misdrijf een logischer scenario. Daarom werd de zaak opnieuw onderzocht.



Begin vorig jaar is, op verzoek van de familie, het lichaam van Leon Groenweg opgegraven. "Dat heeft geen nieuwe informatie over de doodsoorzaak opgeleverd", zegt justitie. "Nader forensisch onderzoek en het opnieuw horen van een aantal getuigen ook niet."



De ouders van Leon Groeneweg hebben maandag te horen gekregen dat het onderzoek niet verder gaat. Mochten zij het daar niet mee eens zijn dan kunnen ze naar het gerechtshof in Den Haag stappen.