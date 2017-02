'Geen Amsterdamse Airbnb-praktijken in Rotterdam'

'Wel meer verhuur via Airbnb, maar geen toename van onverlastmeldingen.' Foto: ANP

Hoewel het aantal overnachtingen via verhuurplatform Airbnb de afgelopen jaren is gestegen in Rotterdam, is hier geen sprake van overlast zoals in Amsterdam. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in zijn beantwoording van de schriftelijke vragen door ChristenUnie-SGP.

"Het aantal overlastmeldingen is nog steeds zeer gering en we krijgen geen signalen binnen dat er op grote schaal sprake is van woningonttrekking en illegale hotels", aldus Aboutaleb.



De CU-SGP stelde de vragen naar aanleiding van afspraken tussen de gemeente Amsterdam en Airbnb om uitwassen tegen te gaan. Zo mag een woning daar niet langer dan 60 nachten per jaar worden verhuurd en gaat Airbnb het illegale aanbod actief verwijderen. Dit om te voorkomen dat de Amsterdammers uit de binnenstad verdwijnen en er alleen nog maar toeristen overnachten.



Hoewel Rotterdam geen last heeft van wildgroei, is Aboutaleb wel voorstander van gelijksoortige afspraken met Airbnb. "Het is wenselijk dat er een gelijk speelveld is met hotels, wat onder andere betekent dat Airbnb-verhuurders ook logiesbelasting moeten afdragen en veiligheidsmaatregelen moeten nemen."



Er is op dit moment nog geen specifiek beleid om de veiligheid van toeristen die via Airbnb huren te garanderen. Bij woningen die af en toe worden verhuurd, valt de veiligheid onder de zorgplicht van de bewoners, net als wanneer familie of vrienden komen logeren.