Wilders: debatteren in Essalammoskee? No way

Essalam Moskee Rotterdam

PVV-leider Geert Wilders voelt er niets voor om deel te nemen aan het eerste zogeheten Nationale Islamdebat in de Rotterdamse Essalammoskee. ''No way. Behalve als ik die megamoskee definitief mag sluiten'', reageert hij. ''En daarna de rest.''

De organisatie van het debat had de PVV 'van harte uitgenodigd' om mee te doen. ''Als er één thema is waar de PVV zich over uitspreekt, is het dit wel'', zei directeur Marianne Vorthoren van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).



Volgens Vorthoren zouden aanhangers van de PVV hun leider waarschijnlijk graag zien debatteren over de de rol en plaats van de ongeveer 900.000 moslims in het land. ''Het zou hem sieren als hij het lef had te komen.''



'We willen dat debat heel graag voeren omdat je juist moet kunnen discussiëren met degenen met wie je het fundamenteel oneens bent'', aldus de SPIOR-directeur. ''Het lijkt me een kolfje naar de hand van de PVV om dat gesprek met ons aan te gaan.''



Slachtofferrol

Deelnemers hoeven niet te vrezen dat gevoelige onderwerpen niet worden besproken. Zo is er onder meer aandacht voor de vraag of de islam wel in Nederland past en of moslims moeten stoppen met het aannemen van een slachtofferrol.



''We zien hoe deze vraagstukken ook in de moslimgemeenschap leven'', legt Vorthoren uit. Omdat zaken als integratie, immigratie, terrorisme, criminaliteit een hoofdrol spelen in de campagnes, wil ze graag dat er 'mét ons wordt gedebatteerd in plaats van óver ons'.



Grootste tien

SPIOR hoopt dat de lijsttrekkers van de tien grootste partijen in het parlement op 10 maart aanwezig zijn bij het debat. ''In elk geval PvdA, GroenLinks, D66 hebben hun deelname toegezegd'', aldus Vorthoren. Ook DENK, de SP en het CDA willen meedoen.



Aanhangers van Wilders hebben weinig mogelijkheden om hun voorman te zien debatteren in de aanloop naar de verkiezingen. De PVV-leider trok zich eerder al terug uit meerdere lijsttrekkersdebatten.