Speler door het lint na rode kaart: scheidsrechter knock-out

Rode kaart (archieffoto)

Een 60-jarige scheidsrechter is zondag kort bewusteloos geraakt nadat hij in Rotterdam-Noord een kopstoot had gekregen van een boze speler. Die ontstak volgens de politie in woede nadat hij een rode kaart had gekregen.

De scheidsrechter had naderhand flinke hoofdpijn en zag slecht. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De agressieve speler zou hebben gespeeld voor de club Kocatepe.



''De verdachte verliet meteen het voetbalveld en vertrok in zijn auto'', meldt de politie, die een onderzoek is gestart naar het incident bij voetbalclub Steeds Hooger aan de Kanaalweg.