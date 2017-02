Geen spelletjes of franje bij bezoek koning aan Krimpenerwaard

Willem-Alexander (Foto: RVD)

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen dinsdag naar de Krimpenerwaard. Het koninklijk paar komt om te werken, dus zaklopen en koekhappen staan niet op het programma: "Het is geen Koningsdag."

Het paar arriveert om 10 uur bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel. Willem-Alexander en koningin Máxima willen volgens burgemeester Martijn Vroom alles weten over de regionale samenwerking in de streek.



''Het streekbezoek is echt werk, het is geen Koningsdag'', benadrukt de burgemeester. Toch verwacht Vroom dat het echtpaar een momentje neemt voor oranjefans die zich ongetwijfeld op het plein bij het gemeentehuis zullen verzamelen.



Koekje

Het koninklijk paar hoeft dinsdag niet met een lege maag te vertrekken uit Krimpen: Er ligt een speciale lekkernij klaar voor het hoge bezoek, gemaakt door bakker Casteleijn uit Krimpen.



De snack moet aan de nodige eisen voldoen. ''Het mag niet teveel kruimelen. Ze moeten het kunnen eten terwijl ze toch een inhoudelijk gesprek voeren'', vertelt de burgemeester. ''Het wordt een heel bijzonder koekje.''



Sober

Willem-Alexander en Máxima hebben zelf aangegeven het bezoek sober te willen houden. Vroom: ''Ze zeiden ook wel: ga nou niet het hele gemeentehuis volhangen met nieuwe bloemen en dat soort dingen. Ze willen ook meemaken hoe het normaal is.''



Het koninklijk paar blijft niet de hele dag in Krimpen aan den IJssel. Ze reizen later verder naar Krimpenerwaard Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht.