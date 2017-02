The Kik met 7 nieuwe liedjes in Live uit Lloyd

The Kik heeft het weer voor elkaar gebokst. Een nieuw album gemaakt dat ontiegelijk klinkt als The Kik en toch weer verfrissend en vernieuwend is. De knipoog naar de sixties doorspekt de 14 songs die stuk voor stuk een hoofdstuk vormen van een spannend jongensboek. Stad en Land, een muzikaal 'Ontdek je Plekje' 2.0.

Website

is een plaat die we nooit gemaakt hadden als we de afgelopen zes jaar niet hadden meegemaakt. Maar als ik erover nadenk geldt dat natuurlijk voor elke plaat..." aldus voorman. In hun eigen studio nam de band een bonte verzameling nummers op waarin zowel de ontwikkelingen op muzikaal gebied als op persoonlijk vlak doorklinken. Opontdoetzich van ieder eventueel keurslijf en presenteren ze zich meer dan ooit als zichzelf; soms frivool, vol branie, dan weer breekbaar.is een openhartige plaat over volwassen worden. Het derde Kik-album is net als de voorgangergeheel doorzelf geschreven waar invloed en inspiratie door hun opgedane theater ervaring hoorbaar is.is opgenomen in de, voorheen de oefenruimte van The Kik. Vorig jaar werd de ruimte door Dave en technicus(voorheen) omgebouwd tot een heuse studio. Hier namen ze onder meer al platen metenop. Inhoor je 7 (!!) nieuwe Kik-songs live gespeeld. Een traktatie van de vrienden van...Inin de vertrouwde bezetting met:- gitaar en zang,- gitaar, clavioline en zang,- bas,- drums en- toetsen, akoestisch gitaar en zang

Facebook

Twitter

Youtube